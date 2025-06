Umstrittener Zaun um Görlitzer Park: Gegner kündigen konkrete Proteste an

Inzwischen wird seit mehr als zwei Jahren über die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks gestritten © Jens Kalaene/dpa

Am Montagabend soll die Demonstration mit dem Titel "Tag Z - Der Görli bleibt auf" am Spreewaldplatz in der Nähe des Parks beginnen, hieß es in einer Ankündigung. Auch bei der Polizei ist der Protest bereits als Demonstration angemeldet.

Schon am Samstag wollen Initiativen im Rahmen der Fête de la Musique mit einem "Rave against the Zaun" im Park protestieren. Ab mittags soll es mit DJs und Rednern ein "Fest des Widerstands gegen die Pläne des CDU-Senats" geben.

Laut Senat soll die Baustelle für den Zaun ab Beginn der kommenden Woche eingerichtet und gesichert werden. Der eigentliche Bau von Zaunelementen in der lückenhaften Parkmauer sowie von Eingangstoren soll bis Ende des Jahres dauern. Die Polizei ist angefordert, die Arbeiten teilweise zu bewachen.

Der Senat aus CDU und SPD hatte die Schließung des Parks in der Nacht zur Eindämmung von Drogenhandel und Gewaltkriminalität bereits 2023 angekündigt.