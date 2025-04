Sommerbäder starten in die Saison: Diese Freibäder machen den Anfang

Berlin - Startschuss in die Freibadsaison: Das Sommerbad Kreuzberg öffnet am 30. April als erstes Freibad in Berlin seine Türen.

Die Berliner Bäderbetriebe sparen in diesem Sommer am warmen Wasser. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Am 1. Mai folgen zunächst die Sommerbäder am Insulaner, am Olympiastadion und in Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten.

Aufgrund von Sparmaßnahmen werden die Außenbecken dieses Jahr nicht beheizt. Das Wasser wird nur durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt.

Ausgenommen sind nach Angaben der Bäder-Betriebe sechs Bäder mit regenerativer Wärmeerzeugung: das Sommerbad Pankow, das Sommerbad Mariendorf, das Kombibad Gropiusstadt, das Kombibad Seestraße, das Sommerbad Staaken West sowie ein Becken im Sommerbad Kreuzberg.