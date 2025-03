Teurer Badespaß in Berlin: Bis zu elf Euro Eintritt fürs Schwimmen

Berlin - Schwimmbadbesucher in Berlin müssen ab dem 5. Mai in vielen Fällen höhere Eintrittpreise zahlen. Ein Tagesticket fürs Hallenbad kann künftig bis zu 11,50 Euro kosten, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) bei einer Pressekonferenz verkündeten.

Hallenbäder und Sommerbäder werden dafür in drei Kategorien eingeteilt. Der Besuch eines kleinen Bades, ohne besondere Attraktionen, wird weniger kosten als der Besuch eines Bades, das mehr bietet - etwa einen Whirlpool oder eine Rutsche. Außerdem können in den Hallenbädern bald Tickets für 90 Minuten, 150 Minuten oder den ganzen Tag gekauft werden.

Im Sommerbad am Insulaner (Kategorie 1) zahlen Besucher bald regulär 7 Euro und damit 1,50 Euro mehr als bisher. Bei einer Online-Buchung wird es in den Freibädern Rabatte zwischen 5 und 20 Prozent geben, sagte Ricardo Haas, BBB-Betriebsleiter.

In den Hallenbädern richteten sich die Preise bislang nach der Uhrzeit. Im Stadtbad Tempelhof kostet der Eintritt bisher bis zum Nachmittag 3,50 Euro und im Haupttarif 5,50 Euro. Mit dem neuen Preismodell können Besucher, die nur kurz bleiben wollen, künftig in einigen Fällen sparen: In der Kategorie 3 kostet ein 90-Minuten-Ticket zum Beispiel 4 Euro und ein 150-Minuten-Ticket 5 Euro.