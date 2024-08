Sparzwang: RBB will Fernsehzentrum verkaufen und muss umziehen

Berlin - Von wegen prunkvoller Neubau: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) plant jetzt sogar den Verkauf seines Sender-Hochhauses in Berlin .

Das bekannte RBB-Fernsehzentrum nahe der Messe Berlin soll verkauft werden. © Fabian Sommer/dpa

"Wir möchten das Fernsehzentrum verkaufen", sagte Intendantin Ulrike Demmer (51) in einem Pressegespräch. Zugleich machte der Sender klar, dass es sich aktuell um eine Richtungsentscheidung handelt, in trockenen Tüchern ist ein möglicher Verkauf damit nicht. Rein theoretisch könnte der Plan auch scheitern.

Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender muss in den nächsten Jahren Millionensummen einsparen, weil eine finanzielle Schieflage droht. Deshalb nahm der Sender auch seinen Immobilienbestand in den Blick.

In Potsdam verkaufte der Sender bereits Flächen. Das Berliner Fernsehzentrum als größter Sendersitz liegt in Berlin-Charlottenburg im Westen der Hauptstadt in der Nähe der Messe. Auf diesem RBB-Gelände befindet sich auch der ältere Gebäudekomplex "Haus des Rundfunks".

Dorthin ist ein Umzug - also in direkter Nachbarschaft - geplant. Der Sender rechnet damit, dass der Prozess bis 2032 abgeschlossen sein könnte. Welchen Verkaufserlös sich der RBB verspricht, wurde nicht bekannt. Im "Haus des Rundfunks" wären dann auch Umbauarbeiten notwendig.