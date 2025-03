Spatenstich für Super-Supermarkt: In diesem neuen REWE gibt's bald Salat vom Dach

Berlin - Im Süden von Berlin lässt sich bald vom Supermarktdach Salat pflücken. Der Spatenstich für das zweite REWE Green Farming in Deutschland ist am Freitag erfolgt.

Der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung Steglitz-Zehlendorf, Patrick Steinhoff (CDU, l.) machte heute den ersten Spatenstich für den neuen REWE-Markt. © REWE Green Farming Berlin_Christoph Große

Das zukunftsweisende, kreislauffähige Supermarktkonzept geht in Serie. In der Malteser Straße in Lankwitz soll der Markt aus modularer Holzbauweise bis zum Frühjahr 2026 fertiggestellt werden, wie REWE mitteilte.

Ein besonderes Highlight ist die gläserne Dachfarm, die die größte Berlins ist und über der imposanten Markthalle thront.

In diesem speziellen Gewächshaus wird von einem Berliner Unternehmen auf 2760 Quadratmetern Salat angebaut. Die Ernte soll künftig aus mehr als 900.000 frischen Salatmischungen bestehen, die an bis zu 700 Supermärkten in der Hauptstadtregion und darüber hinaus ausgeliefert werden sollen.

Angebaut wird der Salat beinahe ohne Erde und funktioniert vollautomatisch in einem sogenannten hydroponischen System. Alle Wachstumsbedingungen sind exakt auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt und werden elektronisch gesteuert.