Sperrmüll kostenlos entsorgen: BSR-Kieztage 2025 im Bezirk Friedrichs-Kreuzberg

Berlin - Egal ob alte Matratzen, ausgediente Kühlschränke oder ramponierte Sessel: Auch 2025 finden wieder die Kieztage statt. Wer nicht zum Recyclinghof fahren will, kann sich den Weg dorthin sparen und so seinen Sperrmüll kostenfrei abgeben.

Das Berliner Stadtbild ist an manchen Stellen von Vermüllung geprägt. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

In der ersten Jahreshälfte nimmt auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an dem Angebot der Berliner Stadtreinigung (BRS) teil, die es auch finanziert. Geschäfte gucken allerdings in die Röhre, denn es gilt nur für private Haushalte.

Doch nicht nur Sperrmüll, alte Elektrogeräte und gebrauchte Textilien wie Kleidung oder Bettwäsche können Berlinerinnen oder Berliner entsorgen.

Manches ist noch zu schade zum Wegwerfen. Für "alte Schätze", wie es in der Mitteilung heißt, gibt es einen integrierten Tausch- und Verschenkmarkt. Dieser lädt zum Stöbern, Entdecken und vor allem Weitergeben ein.

Ausgenommen von der kostenfreien Abholung sind wie üblich Reifen, Lacke, Farben, Bauschutt, Batterien, Medikamente und belastetes Holz. Diese Materialien müssen zu Hause bleiben oder selbst zum Wertstoffhof gebracht werden.

Hier sind die alle Termine für das erste Halbjahr 2025 im Überblick:

26.02.2025 Arndtstraße gegenüber 16-19/Chamissoplatz, 13 bis 18 Uhr

22.03.2025 Admiralstraße 33-35, 8 bis 13 Uhr

24.04.2025 Mariannenplatz (Feuerwehrbrunnen), 13 bis 18 Uhr

05.05.2025 Böcklerstraße 2-6, 8 bis 23 Uhr

07.05.2025 Askanischer Platz 11-13, Anhalter Bahnhof, 13 bis 18 Uhr

23.05.2025 Südstern/Fontanepromenade, 8 bis 13 Uhr

04.06.2025 Kastanienplatz/Wassertorstraße, 13 bis 18 Uhr

Friedrichshain