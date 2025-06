17.06.2025 08:12 Tempolimit ade: Auf 34 Berliner Hauptstraßen soll bald wieder 50 erlaubt sein

An vielen Hauptstraßen mussten sich Autofahrer bisher an Tempo 30 halten - mit Rücksicht auf die Luftqualität. Die ist in Berlin aber besser geworden.

Von Andreas Heimann Alles in Kürze Tempolimit auf 34 Berliner Hauptstraßen wird aufgehoben.

Luftschadstoffwerte sind nicht mehr überhöht.

Verkehrssicherheit und Lärmschutz werden geprüft.

Schulwegsicherheit kann Tempolimits rechtfertigen.

Tagsüber Tempo 50, nachts Tempo 30 ist möglich. Mehr anzeigen Berlin - Verbesserte Luftqualität: An vielen Berliner Hauptstraßen mit Tempo 30 sollen künftig wieder 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sein. Aufgrund der schlechten Luftqualität gilt zurzeit noch auf vielen Hauptstraßen Berlins ein Tempolimit. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Denn die Geschwindigkeitsbegrenzung hatte ihren Grund in überhöhten Luftschadstoffwerten. Auf der Tagesordnung des schwarz-roten Senats steht für die Sitzung am Dienstag ab 10 Uhr der Beschluss über den neuen Luftreinhalteplan bis 2029. Danach soll das Tempolimit für 34 Straßen aufgehoben werden, in denen die Grenzwerte nicht mehr überschritten werden. Allerdings kann es auch andere Gründe geben, die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung sprechen - die Verkehrssicherheit etwa. Wegen einer Novellierung der Straßenverkehrsordnung wird außerdem geprüft, wo Tempolimits aus Gründen der Schulwegsicherheit weiterhin geboten sind. Berlin Lokal Zaun gegen Drogen und Gewalt: An diesem Tag rollen im Görli die Bagger an Das gilt für sogenannte hochfrequentierte Schulwege. Welche das an den Berliner Hauptstraßen sind, sei noch offen und müsse erst geprüft werden, sagte eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung. Darüber hinaus ist auch die Variante denkbar, dass an einer Hauptstraße tagsüber wieder Tempo 50 gilt, nachts zwischen 22 und 6 Uhr aus Lärmschutzgründen aber Tempo 30. Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) will die Details im Senat vorstellen.

Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa