Tierpark Berlin feiert Tag des Schneeleoparden mit einzigartigen Aufnahmen

Berlin - Der Tierpark Berlin zelebriert am morgigen Mittwoch den Internationalen Tag des Schneeleoparden. Gemeinsam mit dem NABU wird auf den Schutz der majestätischen Großkatze aufmerksam gemacht - mit spektakulären Aufnahmen aus Kirgisistan.

In Kirgistan ist dem NABU-Team ein Schneeleopard vor die Linse gelaufen. © NABU

Schneeleoparden stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature) und gelten als "gefährdet", wie der Tierpark am Dienstag informierte.

Der "Geist der Berge", wie das scheue Tier auch genannt wird, verliert zunehmend seinen Lebensraum und auch der Rückgang von Beute macht dem Schneeleoparden zu schaffen.

Der Berliner Zoo und Tierpark unterstützt den NABU seit 2022 beim Schutz des Schneeleoparden und finanziert das Artenschutzprogramm "Berlin World Wild". In Kirgisistan ist die Wildschutz-Einheit "Gruppa Bars" regelmäßig im Einsatz, um die Wilderei zu bekämpfen und auch die lokale Bevölkerung über den Natur- und Umweltschutz aufzuklären.

Gleichzeitig beobachten die Tierschützer die bedrohte Schneeleoparden-Population. In der Region Too-Kuyruk ist dem Team vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal ein Schneeleopard in die Kamerafallen getappt. Die Aufnahmen stellen einen bedeutenden Meilenstein für die lokalen Naturschutzbemühungen dar, denn zuvor wurden in dieser Region keine Großkatzen nachgewiesen.

Zwischen den Jahren 2018 und 2023 stellte das NABU-Team meist den ganzen Winter über in den Bergen insgesamt 358 Kamerafallen in mehr als zwölf Regionen Kirgisistans auf.