01.05.2025 13:43 Tödliches Drama in Prenzlauer Berg: Lastwagen überrollt Bauarbeiter

Ein 57-jähriger Mann ist an einer Baustelle in Prenzlauer Berg in Berlin von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben.

Von Monika Wendel Berlin - Ein 57 Jahre Mann ist an einer Baustelle in Prenzlauer Berg in Berlin von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben.

Der 57-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen am Unfallort. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Der Bauarbeiter wollte den Lkw am Mittwochnachmittag einweisen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er gestürzt und überrollt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurde der Bauarbeiter nach bisherigen Erkenntnissen von einer Passantin angesprochen und soll dadurch abgelenkt gewesen sein. Dann kam es zum Sturz. Der 57-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen am Unfallort an der Danziger Straße Ecke Kniprodestraße.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa