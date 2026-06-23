Vor dem Hitze-Wochenende: Columbiabad öffnet doch früher
Von Andreas Rabenstein
Berlin - Rechtzeitig vor dem sehr heißen Wochenende öffnet früher als erwartet auch das Berliner Columbiabad in Neukölln wieder.
Die technischen Probleme seien behoben, an diesem Mittwoch geht das große Bad an den Start, teilten die Bäder-Betriebe mit. Zuletzt war der 3. Juli als Eröffnungstag angegeben worden.
Mit einer engen Kooperation und Kommunikation mit dem Bezirksamt Neukölln hätten technische und formale Prüfungen beschleunigt werden können, hieß es.
Probleme bei der Beschaffung von Filtermaterial hätten zu der Verzögerung beim Saisonstart geführt. Nun habe das Gesundheitsamt des Bezirks nach zwei Prüfungen grünes Licht für den Betrieb gegeben.
Behoben ist auch der technische Schaden im Kreuzberger Freibad Prinzenbad: Das Bad öffnete ab dem Dienstagvormittag wieder komplett. In den nächsten Tagen soll es bis zu 34 Grad warm werden.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa