Vor dem Hitze-Wochenende: Columbiabad öffnet doch früher

Berlin - Rechtzeitig vor dem sehr heißen Wochenende öffnet früher als erwartet auch das Berliner Columbiabad in Neukölln wieder.

Ab Mittwoch gibt es wieder Badespaß im Neuköllner Columbiabad. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die technischen Probleme seien behoben, an diesem Mittwoch geht das große Bad an den Start, teilten die Bäder-Betriebe mit. Zuletzt war der 3. Juli als Eröffnungstag angegeben worden.

Mit einer engen Kooperation und Kommunikation mit dem Bezirksamt Neukölln hätten technische und formale Prüfungen beschleunigt werden können, hieß es.

Probleme bei der Beschaffung von Filtermaterial hätten zu der Verzögerung beim Saisonstart geführt. Nun habe das Gesundheitsamt des Bezirks nach zwei Prüfungen grünes Licht für den Betrieb gegeben.