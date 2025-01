Vorsicht auf der Straße! Neuschnee sorgt in Berlin und Brandenburg für Verkehrschaos

"Inzwischen haben sich die winterlich chaotischen Verhältnisse in ganz Berlin ausgebreitet", teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf der Plattform X mit.

Auch der ÖPNV ist von den Wetterverhältnissen betroffen.

Ein umgestürzter Baum blockiert nach Angaben der S-Bahn Berlin die Gleise in Wittenau im Norden Berlins.

Folge seien Einschränkungen auf den Linien S1 und S85, teilte das Unternehmen mit. Ob der Vorfall mit dem Wintereinbruch zu tun hat, blieb offen.

In Brandenburg verzeichnete der Lagedienst des Polizeipräsidiums Brandenburg in Potsdam am Abend auf Anfrage eine höhere Zahl an Unfällen üblich.

Es handele sich oft um klassische Glätteunfälle mit Blechschäden. Bislang seien keine schwerwiegenden Unfälle darunter.