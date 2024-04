Walpurgisnacht mit linken Demos: Polizei rechnet mit Angriffen

Ab 18 Uhr wollen Demonstranten mit dem Motto "Für Frieden und soziale Gerechtigkeit" wie in den vergangenen Jahren durch Wedding ziehen. Am Abend ab 20 Uhr ist eine feministische Frauendemonstration geplant.

Der Titel lautet "Take back the night - Queer-feministische Demonstration". Sie soll von Friedrichshain nach Kreuzberg laufen.

In den vergangenen Jahren habe bei dieser Veranstaltung eine "in Teilen aggressive Grundstimmung" mit Flaschenwürfen und zahlreichen verletzten Polizisten geherrscht, so die Polizei.

Mit ähnlichen Angriffen und aggressivem Verhalten rechnet die Polizei auch in diesem Jahr. Erwartet werden bis zu 3000 Teilnehmerinnen.

Schon am Nachmittag gibt es weitere Demonstrationen, darunter auch im Mauerpark in Prenzlauer Park, wo zusätzlich bei dem aktuell guten Wetter Tausende Menschen feiern könnten. Die Polizei will insgesamt am Dienstag mit mehr als 2000 Polizisten die Veranstaltungen begleiten. Darunter sind auch Aufklärungskräfte, Kommunikations-Teams und Unterstützung aus anderen Bundesländern.