21.02.2025 06:01 Warnstreik geht weiter: Stillstand bei BVG, Stadtreinigung und Co.

Mit Bus oder Tram zur Arbeit? Nicht in Berlin. Am Freitag steht der Nahverkehr in der Hauptstadt wieder weitgehend still. Es gibt wenige Ausnahmen.

Von Michel Winde und Matthias Arnold Berlin - Pendlerinnen und Pendler müssen sich auch am Freitag auf erhebliche Einschränkungen im Berliner Nahverkehr einstellen. Am Freitag wollen die Streikenden erneut vors Rote Rathaus ziehen. © Carsten Koall/dpa Der Warnstreik der Gewerkschaft ver.di bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) geht in den zweiten und letzten Tag. Zugleich ruft ver.di zum Ausstand bei der Stadtreinigung, den Wasserbetrieben, dem Stromnetz sowie bei Berliner Energie und Wärme auf. Für den Vormittag plant die Gewerkschaft eine Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmern bis vor das Rote Rathaus. Berlin Lokal Alarm an Berliner Gymnasium: Polizei rückt an Sowohl bei der BVG als auch im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sowie bei Berliner Energieversorgungsbetrieben verhandelt ver.di derzeit über neue Tarifverträge. Der Berliner Nahverkehr soll am Samstag gegen 3 Uhr wieder anlaufen. Bis alle Busse und Bahnen wieder wie gewohnt fahren, dürfte es einige Stunden dauern. S-Bahnen und der Regionalverkehr fahren auch während des Warnstreiks.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa