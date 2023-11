Wegen Baumaßnahmen: Zugverkehr auf Teilstrecke der U8 zum Jahresende eingestellt!

Und auch zwischen Wittenau und Osloer Straße fährt die U-Bahn nicht mehr im üblichen Fünf-, sondern in einem Siebeneinhalb-Minuten-Takt.

Vom 20. November bis voraussichtlich 17. Dezember 2023 werden in diesem Bereich keine Züge verkehren. Für diese Zeit wird ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen bereitgestellt. Dennoch raten die Verkehrsbetriebe dazu, den Baustellenbereich mit anderen Linien zu umfahren.

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten, wird es zu einer vollständigen Unterbrechung des Zugverkehrs zwischen den Bahnhöfen Osloer Straße und Alexanderplatz kommen - ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit!

Der Grund für die Unterbrechung ist eine Erneuerung der Gleisverbindung zwischen den Bahnhöfen Voltastraße und Bernauer Straße. Damit will die BVG zukünftig mehr Möglichkeiten für einen Gleiswechsel schaffen, um den Betrieb bei Störfällen und weiteren Baumaßnahmen flexibler gestalten zu können.

Aktuell verkehrt die U8 auch nur einseitig am Bahnhof Residenzstraße. In Richtung Wittenau muss man am Paracelsus-Bad aussteigen und eine Station zurückfahren.