Wird das Tempelhofer Feld doch dauerhaft bebaut?

Berlin - Richtungsweisende Debatte: Der Berliner Senat berät am heutigen Dienstag ab 10 Uhr unter anderem über die mögliche künftige Gestaltung des Tempelhofer Felds.

Bausenator Christian Gaebler (58, SPD) will dem Senat am Dienstag eine Vorlage zur Randbebauung des Tempelhofer Felds präsenteren. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Stadtentwicklungs- und Bausenator Christian Gaebler (58, SPD) will eine entsprechende Vorlage zu dem Thema einbringen.

Der schwarz-rote Senat hat im Koalitionsvertrag einen internationalen Ideenwettbewerb dazu vereinbart, wie das Gelände des ehemaligen Flughafens in Berlin-Tempelhof gestaltet werden könnte.

Schwarz-Rot spricht sich für eine Randbebauung aus, der Großteil der Fläche soll weiterhin frei bleiben.

Ganz so einfach umsetzen ließe sich selbst das allerdings nicht: Bei einem Volksentscheid am 25. Mai 2014 stimmte eine Mehrheit der Wähler dafür, das Feld gar nicht zu bebauen, sondern es so zu lassen, wie es ist.