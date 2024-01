Zoff um Görli-Zaun: Bezirk stellt sich quer

Berlin - Die geplante Schließung des Görlitzer Parks in Kreuzberg nachts ist heftig umstritten. Nun verweigert der Berliner Bezirk auch ganz offiziell die Zusammenarbeit. Und verweist auf rechtliche Probleme.

Der Görlitzer Park in Kreuzberg ist seit geraumer Zeit zum Streitthema in der Lokalpolitik geworden. © Jörg Carstensen/dpa

Man komme den Aufforderungen des Senats aus CDU und SPD nicht nach, ein "Verständigungsversuch" werde abgelehnt, schreibt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (38, Grüne) in einem mehrseitigen Brief an die Senatsverwaltung für Umwelt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Aufträge zur "Errichtung einer Umfriedung" und zu Regeln für Schließzeiten werde man nicht übernehmen, weil es zahlreiche rechtliche Bedenken gebe.

Zuständig für Parks und andere Grünanlagen sind in Berlin offiziell erstmal die Bezirke. Der Senat kann aber aus bestimmten Gründen die Zuständigkeit an sich ziehen, muss dabei aber rechtliche Vorgaben beachten.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) hatte kürzlich bei einem Besuch im Park angekündigt, auch wenn der Bezirk bei seiner anderen Meinung bleibe, würden nun Eingangstore und Umzäunung gebaut. "Da wird der Senat jetzt handeln."

In dem Schreiben von Herrmann heißt es weiter, das Vorgehen des Senats und Aufforderungen an den Bezirk zum Handeln seien formal unwirksam, es gebe keinen konkreten und verbindlichen Auftrag.

Die Senatsinnenverwaltung sei als zuständige Bezirksaufsicht noch nicht ausreichend beteiligt worden. Auch die vorgeschriebene Mitwirkung des Rats der Bürgermeister sei nicht umgesetzt.