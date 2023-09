23-Jähriger stürzt bei Party mehrere Meter aus Hotelfenster

Berlin - Nach einer Feierlichkeit stürzte ein Mann in Berlin-Köpenick aus dem offenen Fenster eines Hotels. Das Unfallopfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 1.30 Uhr an der Straße "Alter Markt" in Köpenick.

So stürzte der 23-jährige Mann aus einem offenen Fenster des 3. OG. Er soll sich ausgesperrt und über die Hotelbrüstung versucht haben, das Nachbarzimmer zu erreichen. Nach dem Sturz aus neun Metern blieb der Mann regungslos auf dem Fußweg liegen.

Alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Der Mann wurde ungefähr 20 Minuten behandelt und konnte dann stabilisiert werden.

Im Anschluss wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.