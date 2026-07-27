Nach CSD-Anschlag: Findet "Rave The Planet" in Berlin trotzdem statt?

Berlin - Nach dem schrecklichen Anschlag am Rande des Christopher Street Days steht nun auch eine weitere Großveranstaltung in der Hauptstadt im Fokus: die "Rave The Planet"-Parade. Kann diese wie geplant stattfinden?

Ob die diesjährige "Rave The Planet"-Parade wie gewohnt stattfinden kann, ist bislang unklar. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Mitte August sollen bei der Technoparade wieder Tausende Menschen durch Berlin ziehen. Doch nach der tödlichen Attacke beim CSD fragen sich viele: Kann die Veranstaltung unter diesen Umständen überhaupt stattfinden?

Jetzt hat sich Veranstalter und Techno-Legende Dr. Motte an die Szene gewandt. In einem Instagram-Post an die "Techno-Family" erklären die Organisatoren, dass sie derzeit zahlreiche Fragen zur Sicherheit der Parade erreichen. Entschieden ist offenbar noch nichts.

Zum Start der neuen Woche sollen zunächst Gespräche mit den zuständigen Sicherheitsbehörden geführt und die aktuelle Lage bewertet werden. Erst danach könne man eine verlässliche Entscheidung treffen.

Eine Absage steht aktuell allerdings nicht im Raum. Nach Angaben der Veranstalter gibt es zum jetzigen Zeitpunkt "keine Veranlassung", die Parade abzusagen.