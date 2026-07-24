Reparatur bremst S-Bahn aus: Ringbahn unterbrochen und Sperrungen bei weiteren Linien

Berlin - Wegen einer Reparatur an einem Stellwerk im Bereich Südkreuz kommt es am Morgen auf mehreren S-Bahn-Linien zu erheblichen Einschränkungen.

Pendler und Ausflügler brauchen in Berlin derzeit starke Nerven. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die Ringbahn ist zwischen Treptower Park und Westend unterbrochen. Das teilte die Berliner S-Bahn mit.

Die Ringbahn-Linien S41 und S42 verkehren auf dem verbleibenden Abschnitt zwischen Westend und Treptower Park lediglich im 10-Minuten-Takt – und zwar in beide Richtungen.

Auch die Linien S46 und S47 sind von den Arbeiten betroffen. Zwischen Baumschulenweg und Westend fahren keine Züge. Die S46 pendelt stattdessen alle 20 Minuten zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide, die S47 verkehrt nur noch zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.

Doch damit nicht genug: Ab Freitag (22 Uhr) wird auch die S-Bahn-Stammstrecke in der Innenstadt dichtgemacht. Bis Montag (1.30 Uhr) ist der Abschnitt zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten gesperrt.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9. Für Fahrgäste richtet die S-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.