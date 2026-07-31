Nach CSD-Attentat: Polizei stellt Poller nahe Anschlagsort auf
Von Stefan Kruse
Berlin - Rund um den Ort des Terroranschlags im Berliner Tiergarten erhöht die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen. Beamte stellten an Zugangswegen schwere Poller auf, sodass dort kein Auto mehr durchkommt.
Zu den genauen Hintergründen machte die Polizei auf dpa-Anfrage zunächst keine Angaben.
Am Sonntag ist am Anschlagsort eine Mahnwache für die Opfer des Anschlags geplant, zu der unter anderem der Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg einlädt.
Angemeldet sind laut Polizei 1000 Teilnehmer. Bei dem Terroranschlag am vergangenen Samstag am Rande des Christopher Street Days (CSD) hatte der 21-jährige Attentäter mit einem Auto mehrere Passanten angefahren, bevor er - vermutlich mit einer Machete - weitere Menschen verletzte.
Eine Frau starb, 31 Menschen wurden verletzt, darunter sieben schwer. Der Islamist wurde am Sonntagabend von Polizisten erschossen, als sie ihn in einer Kleingartenkolonie stellten.
Titelfoto: Sven Kaeuler/dpa