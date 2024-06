Nach Demo-Skandalen an Hoschulen: Wegner sichert striktes Vorgehen gegen Antisemitismus zu

Wegner nahm ausführlich Stellung zur aktuellen Diskussion um Antisemitismus an Berliner Hochschulen. © Fabian Sommer/dpa

"Wo Straftaten begangen werden, wo antisemitische Parolen gebrüllt werden, wo Universitäten beschmiert werden mit Hasssymbolen, mit roten Dreiecken nach unten, werde ich als Regierender Bürgermeister dieser Stadt nicht ruhig bleiben", sagte Wegner am Dienstagabend auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte, der in den vergangenen Wochen vorübergehend symbolisch in "Platz der Hamas-Geiseln" umbenannt worden war.

Wegner nahm ausführlich Stellung zur aktuellen Diskussion um Antisemitismus an Berliner Hochschulen. Unter anderem hatten propalästinensische Aktivisten in der zweiten Maihälfte Räume der Humboldt-Universität aus Protest gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt.

Die Universitätsleitung duldete dies zunächst und setzte auf einen Dialog mit Besetzern und Wissenschaftlern. Später wurde die Besetzung von der Polizei geräumt.



"Ich bin sehr für Dialog. Ich weiß bloß nicht, wie man einen Dialog führen will mit Menschen, die sich verbarrikadieren. Wer sich verbarrikadiert, will gar keinen Dialog. Er will keinen Kontakt zu anderen, sondern er will seinen Hass versprühen", sagte Wegner. "Und er gehört nicht an unsere Universitäten, und deshalb werde ich da auch nicht ruhen."

Das sei ein klares Versprechen nach vielen Gesprächen, die er geführt habe. "Ich werde nicht zulassen, wenn jüdische Studierende zu mir sagen: Herr Wegner, ich habe Angst, die Hörsäle in den Universitäten Berlins zu betreten. Jeder Studierende hat das Recht zu studieren. Auch jüdische Studierende müssen sicher und angstfrei unsere Universitäten betreten können."