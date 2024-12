Nach langem Warten: Tiergartentunnel bald für Autos wieder befahrbar!

Berlin - Autofahrer können aufatmen: Der Tiergartentunnel soll nach langer Sperrung spätestens am Mittwoch wieder öffnen!

Seit Anfang November war der Tunnel Tiergarten Spreebogen aufgrund von Problemen der Lüftungsrohre gesperrt. © Arno Burgi dpa/lbn

Am heutigen Dienstag wurden die fehlenden Verkehrsschilder montiert, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X mitteilte. Sollten bei einer anschließenden Kontrollfahrt keine Mängel festgestellt werden, wird der Tunnel am Dienstag oder Mittwoch für den Autoverkehr freigegeben.

Für Lkw und Busse gilt jedoch weiterhin ein Durchfahrverbot.

Um das Durchfahrverbot zu verdeutlichen, sind die Verkehrsschilder dringend notwendig. Denn: Die elektronischen Anzeigen können das Lkw- und Busdurchfahrverbot nicht abbilden.

Für viele Autofahrer ist der Tunnel Tiergarten Spreebogen eine schnelle Verbindung, um vom Berliner Hauptbahnhof in den Tiergarten zu kommen.

Seit Anfang November war dieser aufgrund von Problemen der Lüftungsrohre gesperrt.