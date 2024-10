Nach Lkw-Unfall an der Weltzeituhr: So teuer ist die Reparatur!

In dieser Woche sollen die Arbeiten an der Sehenswürdigkeit starten. © Monika Skolimowska/dpa

Am 2. September dieses Jahres fuhr ein Gemüselieferant gegen das Wahrzeichen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Seither wurde verhandelt, wie viel die Reparatur kosten wird.

Bei der Weltzeituhr werden Kosten in Höhe von 23.000 Euro fällig, weiß der rbb. Zudem wird die Erneuerung rund vier Wochen in Anspruch nehmen.

Aufgrund eines Fahrfehlers des Lieferanten muss der Bezirk Mitte nicht für den Schaden aufkommen. Das Unternehmen, das den Lkw-Fahrer schickte, muss die gesamten Kosten tragen.

In dieser Woche sollen die Arbeiten an der Sehenswürdigkeit starten. Zurzeit besteht noch eine Delle in der unteren Metallplatte.