Nach Verhüllung des Reichstags: Neues Kunstprojekt am Start

Berlin - 30 Jahre nach der spektakulären Verhüllung des Berliner Reichstags durch Christo (†84) und Jeanne-Claude (†74) plant eine Initiative eine daran angelehnte Kunstaktion in der Hauptstadt.

Christo (†84) und Jeanne-Claude (†74) verhüllten im Jahr 1995 den Reichstag in Berlin. © Andreas Altwein/dpa

Das Jahrhundertereignis 1995 werde im Juni "auf eindrucksvolle Weise neu interpretiert", teilten die Veranstalter mit.

"Eine moderne Kunstinstallation lässt den verhüllten Reichstag in zeitgemäßer Form wiederauferstehen", hieß es in einer Mitteilung. Für Berlinerinnen und Berliner sowie Besucher der Stadt gebe es ab Pfingsten an wenigen Tagen die Gelegenheit, das Projekt zu erleben.

Details wurden nicht mitgeteilt, am Dienstag wird das Projekt in Berlin offiziell vorgestellt. Dahinter stehen der Veranstalter und Kulturmanager Peter Schwenkow und der Unternehmer Roland Specker.

Beide hatten 1995 als Gründungsmitglieder des Vereins "Berliner für den Reichstag" die große Verhüllung mitinitiiert und gemeinsam mit der Christo and Jeanne-Claude Foundation umgesetzt.