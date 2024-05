Nach Rohrbruch: Weiterhin Sperrungen in der Sonnenallee

Berlin - Am vergangenen Dienstagmorgen verursachte ein 100 Jahre altes Wasserrohr Überschwemmungen im Berliner Stadtteil Neukölln.

Bis Anfang Juni steht dann in dem Bereich stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf weitere Einschränkungen in Neukölln einstellen.

Auch das Eckhaus an der Braunschweiger Straße / Sonnenallee ist weiterhin nicht bewohnbar und werde täglich von einem Statiker geprüft. Alle anderen Bewohner durften am vergangenen Dienstagabend in ihre Häuser zurückkehren.