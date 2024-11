Nächste Preis-Klatsche: 29-Euro-Ticket wird zum Teuro-Ticket!

Inhaber werden das Abo für Busse und Bahnen in der Hauptstadt wohl nicht mehr die gesamte Vertragslaufzeit über zum Monatspreis von 29 Euro nutzen können. Vielmehr plant der Senat einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge ein Auslaufen der Subventionen für das Ticket zum Frühjahr.

Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU, r.) verteidigte den harten Sparkurs, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (46, SPD) war am Dienstag noch zuversichtlich. © Jörg Carstensen/dpa

Wer das nicht möchte, muss dem Schritt widersprechen. Es bleiben dann als Optionen die Weiterführung des Berlin-Tickets zu einem deutlich höheren Preis von 71,40 Euro oder die Kündigung des Abos.

Derzeit sind diese Pläne in der Abstimmung zwischen der Verkehrssenatsverwaltung, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und den zuständigen Verkehrsunternehmen in der Hauptstadt. Ein Beschluss noch in dieser Woche gilt dpa-Informationen zufolge als unwahrscheinlich.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hatte sich noch am Vortag zuversichtlich geäußert, dass Inhaber des Tickets dieses zu den vereinbarten Konditionen bis zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit weiterführen könnten.