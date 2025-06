Nanu, warum laufen sechs Wasserbüffel mitten im Tegeler Fließ herum?

Alles in Kürze

Anfang Juni ist eine Herde von Wasserbüffeln auch im Landschaftsparks Rudow-Altglienicke freigelassen worden. © Paul Zinken/dpa

Auf der kostenlosen Tour am Sonntag, 6. Juli, die vom S-Bahnhof Waidmannslust bis nach Alt-Tegel führt, sind sechs domestizierte Wasserbüffel anzutreffen, die einen besonderen Zweck erfüllen.

Durch das Fressen von wuchernden Gewächsen schaffen die geselligen Zotteltiere Lebensräume für weniger konkurrenzstarke Pflanzenarten im Tegeler Fließ, erklärte Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Christopher Schriner (Grüne) am Freitag.

Auch durch das Scheuern der Tiere an den Stämmen wird übermäßiger Wildwuchs naturgemäß verhindert. Zudem nutzen zahlreiche Amphibienarten ihre Suhlen und Trittsiegel zum Laichen, was in heißen, regenarmen Perioden lebensrettend sein kann.

Doch auch die asiatischen Wasserbüffel fühlen sich in der besonders feuchten Umgebung des Tegeler Fließ wohl, wo im Jahr 2015 die erste Weide-Saison eröffnet wurde.