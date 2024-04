Neue Quote zeigt: Ein Viertel der S-Bahnen fährt nicht pünktlich!

Eine Verspätung von mehr als 3:59 Minuten gab es an fünf Prozent der Halte. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Jede vierte S-Bahn in Berlin und Brandenburg ist im März mit mehr als 0:59 Minuten Verspätung unterwegs gewesen. Das geht aus Daten des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) hervor, die am Montag online gestellt wurden.

Eine Verspätung von mehr als 3:59 Minuten gab es an fünf Prozent der Halte. Der VBB will laut einer Mitteilung ab sofort die Pünktlichkeitswerte der S-Bahnen in Berlin und Brandenburg monatlich online veröffentlichen.

Bereits einsehbar sind die Daten für die ersten drei Monate des laufenden Jahres, jeweils aufgeschlüsselt nach den einzelnen Linien.

Die Zahlen zeigen, dass die S25 im März die schlechteste Pünktlichkeitsquote aller Linien einfuhr (89,1 Prozent), während die S45 am pünktlichsten unterwegs war (98,3 Prozent).

Für diese Statistik ist eine Verspätung von maximal 3:59 Minuten entscheidend.