Neue Straßensperrungen in Berlin: Hier müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen!

Berlin - Aufgrund von Bauarbeiten und Veranstaltungen kommt es am heutigen Mittwoch zu Einschränkungen in mehreren Stadtteilen von Berlin .

Unter anderem wird es in Gesundbrunnen und Buch zu Verkehrseinschränkungen durch Baustellen kommen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

So gehen Leitungsbauarbeiten auf der Wiltbergstraße im Ortsteil Buch in eine weitere Bauphase, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Bis Ende Februar regelt eine Baustellenampel den Verkehr zwischen der Zufahrt zum P+R-Parkplatz und Alt-Buch.

Auch die Koloniestraße in Gesundbrunnen ist ab circa 8 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Grund dafür ist eine Baustelle in beiden Richtungen zwischen Badstraße/Schwedenstraße und Osloer Straße. Die Einschränkung bleibt bis Ende März.

In Marzahn kommt es von 16 bis 18 Uhr zu Verkehrseinschränkungen aufgrund zweier Veranstaltungen. Davon ist der Bereich Märkische Allee/Marzahner Promenade betroffen.