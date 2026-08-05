Nichts für schwache Nerven: Waghalsige Akrobatik auf dem Tempelhofer Feld

Berlin - Manege frei auf dem Tempelhofer Feld: Beim diesjährigen Circus Festival übernehmen Künstler aus Katalonien das Kommando und sorgen mit spektakulärer Akrobatik und waghalsigen Stunts für staunende Gesichter.

Das Tempelhofer Feld wird vom 5. bis 16. August zur großen Zirkusbühne. © Sebastian Gollnow/dpa

Dabei sind auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens am Platz der Luftbrücke vier Produktionen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region rund um Barcelona geplant, wie die Festivalveranstalter mitteilten.

Die Kompanien Fémut, Eunoia Kolektiva, Totapedra und der Akrobat Manel Rosès zeigen dann ihr Können.

Zu sehen sind unter anderem Trapezkunst, Akrobatik und Clownerie.

Als akrobatisches Highlight gilt die Show "Tenet", die vom 11. bis zum 13. August zu sehen sein soll.