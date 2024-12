Nikolas ist der neue Tierpfleger von Mini-Hippo Toni: Viele Personen "sind auf jeden Fall neidisch"

Viele Freunde und Familienmitglieder hätten Nikolas Algenstaedt auf seine neue Stelle angesprochen. © Carsten Koall/dpa

"Meine Schwestern waren auf jeden Fall neidisch", sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien nämlich große Toni-Fans. Auch Freunde und andere Familienmitglieder hätten ihn auf seine neue Stelle angesprochen.

Wie so viele hätten sie die Videos des inzwischen sechs Monate alten Hippos in den sozialen Medien gesehen, erzählt der ausgebildete Zootierpfleger. Die kurzen Clips, die Toni unter anderem beim Planschen zeigen, haben auf TikTok mehr als eine Million Likes. Als der Zoo Berlin verkündete, einen neuen "Bademeister" für das Jungtier zu suchen, berichteten sogar die britische BBC und eine Zeitung in Australien darüber.

"Ich habe von der Stelle unter anderem auch durch die kleine Toni mitbekommen", erzählt Algenstaedt. Das Zwergflusspferd sei nicht der Hauptgrund für seine Bewerbung gewesen, aber natürlich: "Das war ein extra Pluspunkt für die Stelle."

Auf die Stellenausschreibung hätten sich 279 Menschen beworben, sagte Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister. Das seien ein Drittel mehr als gewöhnlich. Allerdings handle es sich um eine allgemeine Ausschreibung, die über lange Zeit online war, und sich auf unterschiedliche Stellen in verschiedene Reviere beziehe.

Man könne also nicht eindeutig sagen, ob der Anstieg mit Toni zusammenhänge.