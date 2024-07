Obdachlosen samt Zelt im Tiergarten angezündet!

Berlin - Unfassbare Tat im Großen Tiergarten in Berlin ! Dort hat ein Unbekannter ein Zelt angezündet, in dem ein Obdachloser übernachtete.

Der Tiergarten ist auch Wohnort vieler Obdachloser, die dort ihre Zelte aufgeschlagen haben. (Archivbild). © Paul Zinken/dpa

Der 42-Jährige begab sich erst in der Nacht auf Mittwoch in ein Krankenhaus, der Brandanschlag hatte sich laut seiner Aussage aber schon am Samstag ereignet.

Demnach öffnete der unbekannte Täter gegen 5 Uhr morgens das Zelt des 42-Jährigen im Tiergarten, schüttete eine Flüssigkeit über dessen Bein und zündete sie an.

Der Obdachlose hatte Glück und konnte sein brennendes Bein in einem Gewässer in der Nähe löschen. Das Zelt fackelte vollständig ab.

Der verletzte Mann verständigte laut Informationen der Polizei zunächst nicht den Notarzt, musste in der vergangenen Nacht aber dann doch wegen seiner Verletzungen stationär in eine Klinik.