Olympia: Bewerben sich Berlin und Hamburg gemeinsam?

Berlin/Hamburg - Berlin will bei einer möglichen Austragung der Olympischen Spiele ein Standort sein. Innensenatorin Iris Spranger (62, SPD) hat nun eine Zusammenarbeit mit Hamburg angeregt.

Bewerben sich bald Berlin und Hamburg gemeinsam für die Austragung der Olympischen Spiele? © Marcus Brandt/dpa

"Das wäre dann gut 50 Jahre nach der Wiedervereinigung ein herausragendes Zeichen des Zusammenwachsens, wenn die Spiele in den zwei größten Städten im Westen, Hamburg, und im Osten, Berlin, stattfinden würden", sagte Spranger der Deutschen Presse-Agentur.

Gespräche mit der Hansestadt sollen laut dpa-Informationen schon stattgefunden haben.

Für Spranger würde die Zusammenarbeit mit der Hansestadt ein emotionales und vielfältiges Bild Deutschlands in der Welt abgeben: "Das hätte schon was: die Hamburger Mischung aus Großstadt, Coolness mit maritimem Flair und Berlin, die internationale Metropole, die Sportmetropole und die grünste Metropole in Deutschland."

Die 62-Jährige sieht die Grundlagen in der Hauptstadt für die Austragung der internationalen Großveranstaltung gelegt. Die Fußball-Europameisterschaft habe "gezeigt, dass Berlin internationale Großveranstaltungen kann."

Weiter sagte Spranger: "Die Sportmetropole Berlin hat die nötige Infrastruktur, das logistische Know-how, die Erfahrung und die Kompetenzen, um globale Sportereignisse nach höchstem Standard zu veranstalten. Auch die Special Olympics Weltspiele 2023 waren ein großer und international beachteter Erfolg für Berlin", so Spranger.

Die Bundesregierung hat den Weg für eine deutsche Olympia-Bewerbung offiziell frei gemacht.