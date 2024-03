Osterfeuer, Chillen und Anbaden (bei 7 Grad!): Das ist an den Feiertagen in Berlin los

Das Schiff "Luna" fährt mehr als durch sieben Brücken in Berlin. © Stern+Kreis (CandyStorm)

Osterfeuer in Berlin:



Am kommenden Samstag wird am Strandbad Wendenschloss (Treptow-Köpenick) ein großes Osterfeuer entfacht. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher von 12 Uhr bis 22 Uhr bei kostenfreiem Eintritt leckeres Essen bei Musik und frischen Getränken genießen.

Im Britzer Garten (Neukölln) startet um 18 Uhr am Ostersamstag das traditionelle Osterfeuer. Verschiedene Bands sorgen für gute Laune. Am frühen Abend wird das Osterfeuer angezündet, während die Freiwillige Feuerwehr Neukölln für Sicherheit sorgt.

Ebenso findet am Samstag in Lübars (Reinickendorf) ein Osterfest statt. Familien sind eingeladen, in der Alten Fasanerie von 13 Uhr bis 18 Uhr gemeinsam Eier zu suchen, Osterlämmer zu basteln und am Lagerfeuer Stockbrot zu backen. Zudem sind interaktive Hof-Führungen durch die Ostergeschichte geplant.

Diejenigen, die entspannt zu Beats bekannter Größen der Reggae-Musikszene grooven wollen, sollten sich zum alljährlichen "Reggaeville Easter Special" im Astra Kulturhaus (Friedrichshain) Karten sichern.