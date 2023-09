"O'zapft is": Fassanstich mit Axel Schulz in Berlin

Ex-Boxer Axel Schulz (54, r.) und Björn Schwarz, Geschäftsführer Hofbräu Berlin, stoßen an. © Annette Riedl/dpa

"O'zapft is" hieß es, als der ehemalige Boxer Axel Schulz (54) am Samstag im Hofbräu Berlin gemeinsam mit dessen Geschäftsführer um 12 Uhr zeitgleich zur Wiesn in München das Fass anstach.

Der Ex-Schwergewichtsboxer erschien wie in den Vorjahren natürlich in Lederhose.

Während in Bayerns Landeshauptstadt Hunderte Wiesn-Fans bei der Eröffnung des Volksfestes im Laufschritt in Richtung Festzelte stürmten, war das Interesse in Berlin an dem Spektakel zunächst jedoch überschaubar.