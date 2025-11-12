Parkplatz-Wunder in Berlin: Supermarkt hilft Autofahrern aus der Not
Berlin - In Berlin sucht jeder dritte Autofahrer verzweifelt einen Parkplatz. Jetzt schafft ein Supermarkt Abhilfe und öffnet nachts seine Tore.
Getränke Hoffmann startet ein Pilotprojekt in Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Panketal.
Dabei möchte das seit 1966 bestehende Neuköllner Familienunternehmen mit 90 Berliner Filialen Autofahrern bei der Parkplatzsuche helfen.
"Als Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, vorhandene Ressourcen sinnvoll einzusetzen", sagte Mario Benedikt, Geschäftsführer von Getränke Hoffmann, gegenüber der B.Z.
Man wolle mit der Freigabe der bislang ungenutzten Flächen für die Öffentlichkeit einen aktiven Beitrag zur Lebensqualität der Menschen in der Umgebung leisten.
Um die Parkplatzsituation in Berliner Wohngebieten entspannen, können die Stellflächen nach Geschäftsschluss nun digital gebucht werden – ab 2 Euro pro Nacht.
Pilotprojekt startet an drei Berliner Standorten
"Warum sollen Parkplätze nachts brachliegen, wenn Berliner sie brauchen", so der Geschäftsführer. Zur Überwachung nutzt das Unternehmen KI-Kameras mit automatischer Kennzeichenerkennung.
Das Pilotprojekt startet zunächst an drei Standorten: am Tierpark in Lichtenberg, am Europasportpark in Prenzlauer Berg und in Panketal. Gerade dort ist die Parkplatzsituation besonders angespannt.
Die Parkplatzbuchung ist ab sofort hier möglich.
