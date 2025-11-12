Parkplatz-Wunder in Berlin: Supermarkt hilft Autofahrern aus der Not

Berlin - In Berlin sucht jeder dritte Autofahrer verzweifelt einen Parkplatz. Jetzt schafft ein Supermarkt Abhilfe und öffnet nachts seine Tore.

Schluss mit ewiger Parkplatzsuchen: Bei diesem Supermarkt kannst Du bald parken! (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Getränke Hoffmann startet ein Pilotprojekt in Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Panketal.

Dabei möchte das seit 1966 bestehende Neuköllner Familienunternehmen mit 90 Berliner Filialen Autofahrern bei der Parkplatzsuche helfen.

"Als Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, vorhandene Ressourcen sinnvoll einzusetzen", sagte Mario Benedikt, Geschäftsführer von Getränke Hoffmann, gegenüber der B.Z.

Man wolle mit der Freigabe der bislang ungenutzten Flächen für die Öffentlichkeit einen aktiven Beitrag zur Lebensqualität der Menschen in der Umgebung leisten.

Um die Parkplatzsituation in Berliner Wohngebieten entspannen, können die Stellflächen nach Geschäftsschluss nun digital gebucht werden – ab 2 Euro pro Nacht.