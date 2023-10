Schichtwechsel: Ramelow serviert Bagels - Heil lobt Arbeitsplatztausch

Berlin - Rund 3000 Menschen mit und ohne Behinderung tauschten am bundesweiten Aktionstag "Schichtwechsel" ihren Arbeitsplatz. Darunter auch eine Polizistin, die statt auf Streife, in einer Kerzenmanufaktur werkelte sowie Linken-Politiker Bodo Ramelow (67).

Auch die Polizei in Sulingen (Niedersachsen) macht bei der Aktion mit und tauscht ihren Streifenwagen gegen einen Platz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo Kerzen hergestellt werden.

"Ich freue mich sehr, dass die Aktion immer beliebter wird und sich in diesem Jahr rund 240 Werkstätten aus allen Bundesländern beteiligen", so der Politiker.

Aus diesem Grund nimmt auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit mehreren Tauschaktionen am Schichtwechsel teil.

Bundesminister Hubertus Heil (50, SPD ) lobte den jährlichen Perspektiven-Tausch, der bereits zum fünften Mal stattfindet und spricht von einer "einmalige Gelegenheit, neue Perspektiven und interessante Einblicke in die Arbeit des jeweils anderen zu erhalten".

Linken-Politiker Bodo Ramelow (67) spricht mit Mitarbeitenden des Inklusionscafés in Weimar. © Martin Schutt/dpa

Ebenso nahm Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow an dem abwechslungsreichen Arbeitstag teil.

Er servierte mit einer umgebundenen Schürze in einem Inklusionscafé in Weimar Bagels. Zum ersten Mal können Teilnehmende auch Einblicke in die Staatskanzlei erhalten.

In Berlin beteiligen sich alle Werkstätten für Menschen mit Behinderung an der Aktion und tauschen neben der Polizei auch mit der Feuerwehr und verschiedenen Firmen ihren Arbeitsplatz.

Über das verbindende Thema Arbeit schafft der bundesweite Aktionstag Raum für neue Perspektiven und hilft, Vorurteile abzubauen. Auch im kommenden Jahr wird es einen Schichtwechsel geben. Dieser soll am 10. Oktober 2024 stattfinden.