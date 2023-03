Berliner Jusos warnen vor Überwachungsstadt und "Law-and-Order-Politik" der CDU

Die Jusos befürchten, dass kriminalitätsbelastete Orte in Berlin unter CDU-Herrschaft bald per Video überwacht werden könnten. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

"Die Stadt würde in einer Law-and-Order-Politik versinken, die alle kriminalitätsbelasteten Orte - etwa in Neukölln - videoüberwachen lässt", sagte die Berliner Co-Vorsitzende der Jusos, Sinem Taşan-Funke, der Tageszeitung "taz" am Montag.

"Der SPD droht die Verzwergung. Vor allem drohen wir den Anschluss an die jüngeren Menschen dieser Stadt zu verlieren", warnte sie. "Bei den unter 24-Jährigen haben ja nicht einmal 23 Prozent CDU und SPD gewählt."

"Eine CDU-geführte Regierung wäre ein Rückschritt für diese Stadt. Ihr konservatives Menschenbild ist mit unserem Grundverständnis der SPD als linke, progressive Volkspartei nicht vereinbar", sagte Taşan-Funke.

Die CDU Berlin könne die Herausforderungen der Zukunft nicht meistern.