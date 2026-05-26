Berliner Staatssekretär Matthias Hundt tritt nach nur zwei Monaten zurück

Berlin - Berlins Staatssekretär für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Matthias Hundt (56), tritt nach nur gut zwei Monaten im Amt zurück.

Erst im März hatte Matthias Hundt (56, l.) von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) seine Ernennungsurkunde erhalten. © -/Senatskanzlei Berlin/dpa

Er habe den Regierenden Bürgermeister am Dienstag darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte er am Dienstag mit. Eine Senatssprecherin sagte, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) werde der Bitte entsprechen.

"Ich habe mein Amt angetreten, um in Berlin etwas zu verändern. Die aktuelle Medienkampagne lässt mir hierzu keine Chance", hieß es in der Erklärung Hundts, der Mitte März aus Dresden nach Berlin gewechselt war.

Er sprach von einer unerträglichen Belastung für sich und seine Familie. "Ich bedaure sehr, dass es so gekommen ist, und wünsche meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben."

Zuvor war durch Recherchen von MDR und RBB bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Dresden im Kontext der Insolvenz einer Firma Hundts ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft Dresden wurde am 25. November 2025 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von Hundts Beratungsunternehmen SDC Sachsen Digital Consulting GmbH eröffnet.

Nach Angaben eines Sprechers leitete die Behörde in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Insolvenzstraftaten ein. "Weitere Auskünfte können derzeit im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden", erklärte er auf dpa-Anfrage. Es gilt die Unschuldsvermutung.