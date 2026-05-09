09.05.2026 17:12 "Werden das Ding rocken": So will die SPD das Rote Rathaus zurückerobern

Die SPD will mit Steffen Krach das Rote Rathaus zurückerobern. Auf welche Themen sie dabei setzt und was auf dem Landesparteitag diskutiert wurde.

Von Andreas Heimann

Berlin - Die Berliner SPD hat sich bei ihrem Landesparteitag demonstrativ um Geschlossenheit bemüht. Sie stärkte ihrem Spitzenkandidaten Steffen Krach (46) den Rücken, attackierte die CDU und grenzte sich von den Linken ab.

Die Berliner SPD will bei den Wahlen im September wieder das Rote Rathaus übernehmen. © Michael Brandt/dpa "Wir werden das Ding rocken, wir holen das Rote Rathaus zurück", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (50) mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl am 20. September. Für den Noch-Koalitionspartner CDU gab es bei den Sozialdemokraten wenig Sympathie. Stattdessen hieß es: "Die CDU zeigt jeden Tag, dass sie es nicht kann." Spitzenkandidat Krach wiederholte seinen Anspruch, den Regierenden CDU-Bürgermeister Kai Wegner (53) abzulösen. Im Wahlkampf will die SPD das Thema soziale Gerechtigkeit nicht der Linke überlassen. Die SPD habe den Landesmindestlohn erhöht, sagte Krach. Berlin Politik Nachfolger steht fest: Finanzsenator Evers übernimmt Leitung von Kulturverwaltung Die SPD brauche bei sozialer Gerechtigkeit keine Nachhilfe von einer anderen Partei. "Das ist unsere Aufgabe als SPD Berlin: soziale Gerechtigkeit, gute Löhne, gute Arbeit für Berlin", so der SPD-Spitzenkandidat. Zentrale Themen der SPD im Wahlkampf sollen außerdem Wohnungsmangel und hohe Mieten sein. Krach sagte, die SPD habe bereits die Mietpreisprüfstelle eingeführt und ein Mietenkataster durchgesetzt.

Steffen Krach bei Landesparteitag als SPD-Vorsitzender bestätigt