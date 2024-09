Berlins Kultursenator Joe Chialo von Pro-Palästina-Demonstranten angegriffen!

Berlin - Erneut sorgen pro-palästinensische Proteste in Berlin für Negativschlagzeilen: Bei einem öffentlichen Auftritt in Mitte ist am Donnerstagabend Berlins Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Joe Chialo (54, CDU ), von einem wütenden Mob bedrängt, beleidigt und attackiert worden.

Berlins Kultursenator Joe Chialo (54, CDU) ist am Donnerstag von Pro-Palästina-Demonstranten angegangen worden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollte Chialo bei der Wiedereröffnung des Zentrums für Kunst und Urbanistik (ZK/U) an der Siemensstraße in Moabit sprechen.

Doch als der Kultursenator gegen 19 Uhr ans Rednerpult vor dem Eingang des Gebäudes trat, versammelten sich davor den Angaben nach etwa 40 Personen, die zu einem Großteil sogenannte Palästinensertücher trugen.

Die wütende Menge schrie dem CDU-Politiker verbotene Parolen wie "From the River to the Sea, Palestine will be free" entgegen. Zudem soll es zu Beleidigungen gekommen sein.

Aus der Menge heraus sei Pyrotechnik gezündet worden, erklärte ein Polizeisprecher. Die Demonstranten drängten die Treppe zum Rednerpult hinauf und umringten den Kultursenator.

Weiterhin warfen Störer einen Mikrofonständer in Richtung von Joe Chialos Rednerpult. Das Geschoss traf eine Frau, die direkt vor dem Senator stand. Am Freitag war zunächst nicht bekannt, ob diese verletzt wurde.