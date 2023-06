Nach Brandbrief zum Spar-Hammer: Jetzt rudert Giffey zurück

Franziska Giffey (45, SPD), Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, hat sich in die Debatte um die aktuellen Haushaltspläne eingeschaltet. © Britta Pedersen/dpa

Die aktuellen Haushaltspläne von Finanzsenator Stefan Evers (43, CDU) sahen drastische Kürzungen vor allem im sozialen Bereich vor, etwa bei der Obdachlosen-Hilfe, dem Wachschutz an Schulen und der Sanierung von maroden Spielplätzen.

Nicht nur viele Bürger zeigten sich fassungslos, auch die Bezirke gingen auf die Barrikaden und wandten sich mit einem Brandbrief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU).

Darin klagten die Bezirke über ein zu geringes Budget und warnten vor den Folgen für die soziale Infrastruktur.

Der Protest zeigte nun erste Wirkungen. So schlug Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in einem Interview mit dem Berliner Rundfunk ganz neue Töne an: "Natürlich ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Weder im Senat noch in den Fraktionen", erklärte die SPD-Landesvorsitzende.

Aktuell befinde man sich noch mitten in den Verhandlungen, "da wird es sicherlich auch noch in den nächsten Tagen sehr viel Bewegung geben", so Giffey.