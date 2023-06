Mega-Kahlschlag bei sozialen Angeboten: Wird Neukölln kaputt gespart?

Der Bezirk Neukölln muss soziale Angebote streichen oder kürzen. © picture alliance / dpa

Es mangelt an finanzieller Ausstattung. Grund dafür sind die aktuellen Haushaltspläne von Finanzsenator Stefan Evers (43, CDU.) In den Jahren 2024 und 2025 werden diese harte Gangart durch die Bank weg viele Neuköllner am eigenen Leib spüren, wie ein Blick auf die Mitteilung des Bezirks verrät.

22,8 Millionen Euro müssen wegen Haushaltsengpässen künftig eingespart werden, um den Status Quo zu halten.

Konkret bedeutet das: Wenn Obdachlose Hilfe suchen, wird es schwieriger. Wachschutz an einem Dutzend Schulen wird eingestampft. Über den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt schlendern? Das war einmal. Nach 49 Jahren ist damit Sense. Sich auf Wasserspielplätzen abkühlen? Vorbei.

Spielgeräte auf Spielplätzen sind kaputt? Pech gehabt. Erneuert sollen sie nicht werden. Jugend- und Familienzentren machen dicht. Die Liste der reduzierten oder gestrichenen sozialen Maßnahmen geht weiter und weiter.

Dabei sind sie "für die Menschen im Bezirk von größter Bedeutung", betonte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (37, SPD) in einem Brandbrief und fügte warnend hinzu: "Die Finanzplanungen des Senats werden auf viele Jahre die soziale Infrastruktur in Neukölln zerstören."

Nach Ansicht des SPD-Politikers werde "das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates aufs Spiel gesetzt".