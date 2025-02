Mit seiner besseren Hälfte zur Wahl: Hier gibt Kai Wegner seine Stimme ab

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU ) hat in Berlin am Wahlsonntag seine Stimme abgegeben.

Berlins Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) wählte mit seiner Partnerin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (41, CDU), ganz klassisch im Wahllokal. © Christophe Gateau/dpa

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen wählen gehen dürften, sagte er vor seinem Wahllokal in Berlin-Kladow. "Das ist nicht in jedem Land so. Deswegen hoffe ich, dass die Wahlbeteiligung heute sehr hoch sein wird und dass die Menschen von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen."

Wegner kam gemeinsam mit seiner Partnerin, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (41, CDU), zur Stimmabgabe. Anfang 2024 hatte der Bürgermeister - kurz nach Verkündung des Liebes-Aus - die Beziehung offiziell gemacht.

Der Landeschef von Berlins Nachbarland, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD), hatte bereits per Brief gewählt.