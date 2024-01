Nächster Preisschock? Deutschlandticket soll teurer werden

Die Bundesländer planen aktuell die zukünftige Finanzierung des Deutschlandtickets. © Joerg Carstensen/dpa

Für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren? An sich keine schlechte Idee, doch die Finanzierung des Deutschlandtickets ist weiterhin nicht endgültig geklärt.

Wie der "rbb" am Montag berichtete, beraten sich die Verkehrsminister der Länder seit Wochen, wie das Ticket in Zukunft finanziert werden kann.

Einer der Vorschläge lautet, den Preis von aktuell 49 Euro auf künftig 54 Euro anzuheben. Allerdings stößt dieses Vorhaben nicht in allen Bundesländern auf Gegenliebe. Vielen sehen es als "kritisch" an, den Preis zu erhöhen. So zum Beispiel Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (56, SPD).

Bis zum 1. Mai muss die kommende Finanzierung geklärt sein. Andernfalls dürfte das Deutschlandticket keine Zukunft haben. Mögliche Alternativen machen die Bundesländer bereits unter sich aus. So plant Berlin am Juni 2024 ein 29-Euro-Ticket.