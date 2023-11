Senat will Olympia 2036 oder 2040 nach Berlin holen

Berlin bewirbt sich offiziell beim DOSB für Olympia 2036 und 2040. © Christoph Soeder/dpa

Wie der Berliner Landessportbund (LSB) am Dienstag mitteilte, soll eine Absichtserklärung gegenüber des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erlassen werden und damit will Berlin seine Bewerbung für Olympia 2036 oder 2040 bekräftigen.

Die Stadt soll nun ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnen, um damit offiziell als Kandidat für das Bewerbungsverfahren des DOSB angemeldet zu werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) spricht sich schon einmal ganz klar für Olympia 2036 in der Spreemetropole aus. 100 Jahre nach der bis dato einzigen Olympiade in Berlin wäre es "eine besondere Chance für unsere Stadt und unser Land", so der 51-Jährige.

Neben Berlin hat sich auch München bereit erklärt, für die Olympiade 2036 oder vier Jahre später zu kandidieren.