Will sie es noch einmal wissen? Giffey schließt Spitzenkandidatur in Berlin nicht aus

Franziska Giffey (47, SPD) war vom 21. Dezember 2021 bis zum 27. April 2023 Regierende Bürgermeisterin von Berlin. © Jens Kalaene/dpa

Sie habe als Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin die Aufgabe, die sozialdemokratischen Seite in dieser Landesregierung vernünftig zu koordinieren, sagte Giffey dem "Tagesspiegel". "Alles Weitere wird man sehen."

Die Wahl zum Landesparlament steht am 20. September 2026 an. Die SPD muss in den kommenden Monaten klären, wer Spitzenkandidat oder -kandidatin werden soll. Fraktionschef Raed Saleh (48) werden ebenfalls Ambitionen nachgesagt.

Infrage kommen außerdem die beiden Parteivorsitzenden Martin Hikel (39) und Nicola Böcker-Giannini (50). Mehrfach wurde in dem Zusammenhang auch der Name von Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (49) genannt - oder eine Lösung von außerhalb des Landesverbands.

Die Spitzenkandidatur sei eine Aufgabe, die nicht so viele Menschen bewerkstelligen könnten, sagte Giffey. "Deshalb wird die Auswahl derer, die infrage kommen, nie besonders groß sein."