Wohnungsnot in Berlin: Bezirke starten Projekt, um Mieter besser zu schützen

Berlin - Vier Berliner Bezirke wollen in einem gemeinsamen Projekt mit dem Mieterverein gegen die Wohnungsnot in der Hauptstadt vorgehen. Insbesondere sollen Mieter unterstützt werden, die von Eigenbedarfskündigungen betroffen sind.

In Berlin fehlt es an Wohnungen, und selbst wer eine hat, ist nicht unbedingt auf der sicheren Seite. Denn auch langjährigen Mietern kann es passieren, dass eines Tages die Kündigung reinflattert, weil der Vermieter Eigenbedarf anmeldet.

Die Vielzahl von Eigenbedarfskündigungen hat sich in Berlin zum Problem entwickelt. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Das Projekt setzt dabei einerseits auf Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Flyer und Broschüren sowie digitale Angebote. Vorhandene Studien und Daten zum Thema wollen die Beteiligten zusammentragen und auswerten, zudem sollen weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Ziel sei es, eine "Allianz zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wohnungswirtschaft" aufzubauen, so die gemeinsame Mitteilung. Um die eigene Wirksamkeit zu erhöhen, wollen sich die Projektbeteiligten mit Akteuren aus anderen Städten vernetzen. Weitere Projektpartner sind asum GmbH und AKS Gemeinwohl.

Wer sich über die künftigen Tätigkeiten des Projekts informieren will, kann das bei der Auftaktveranstaltung am Montag, 10. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Kiezraum auf dem Dragoner-Areal an der Obentrautstraße in Kreuzberg tun.

Weitere Infos zum Projekt gibt es auch unter: https://www.baustelle-gemeinwohl.de/baustellen/wohnungsnot-durch-umwandlung-und-eigenbedarfskuendigungen-stoppen/