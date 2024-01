Zeichen gegen AfD: Berliner Abgeordnete verlassen Plenarsaal bei Rede

Berlin - Gemeinsam gegen Rechts: Die Abgeordneten von SPD , CDU , Grünen und Linken haben am Donnerstag zu Beginn der Rede der AfD-Fraktionsvorsitzenden Kristin Brinker (52) gemeinsam den Plenarsaal im Abgeordnetenhaus verlassen.

An Brinker gewandt ergänzte er: "Ihre Partei sind die wahren Brandstifter in diesem Parlament." Mit Blick auf die Diskussion über ein mögliches Parteiverbot sagte Wegner, es wäre gut, wenn die AfD Hass und Hetze nicht weiter in Parlamenten ausleben könne.