Polizei jagt Motorrad-Raser, dann folgt die Überraschung

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Johannisthal zwei Motorradfahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Rennens gestoppt. Einer der Biker ist ausgerechnet ein Kollege.

Die Polizei die Motorradräder und die Führerscheine der Männer. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Männer seien am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der Autobahn 113 deutlich zu schnell gewesen sein, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Demnach düsten die Biker an der Anschlussstelle Adlershof in Fahrtrichtung Nord an den Beamten vorbei. Trotz Blaulicht konnten die Einsatzkräfte die Biker nicht einholen.

Erst kurz hinter der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee kam den Motorradfahrer dichter werdender Verkehr in die Quere, sodass sie abbremsen mussten.

Die Beamten stoppten die Männer schließlich über die Abfahrt Späthstraße auf der Anna-Nemitz-Brücke.

Besonders pikant: Bei einem der Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen Berliner Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst. Der zweite Fahrer ist 23 Jahre alt. Ihre Maschinen und Führerscheine wurden beschlagnahmt.